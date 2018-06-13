ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da çalışan kızı Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner'in 2017 yılı kazançları en az 82 milyon dolar olarak açıklandı.
Ivanka'nın geliri dudak uçuklattı!
ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da çalışan kızı Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner'in 2017 yılı kazançları en az 82 milyon dolar olarak açıklandı.
Etiketler: donald trump , Beyaz Saray , Ivanka Trump , ABD
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