Gürcistan Başbakanı istifa etti

Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvilikaşvili, iktidardaki Gürcistan Rüyası Partisine mensup.

Ancak istifa gerekçesinde, kendi partisinin lideri olan, eski Başbakan Bidzina İvanişvili ile anlaşmazlığa düştüğünü söyledi.

Basın toplantısında bütün kabinesiyle birlikte istifa ettiğini açıkladı.

Ayrıntılı bilgi vermedi. Yeni kabineyi İvanişvili'nin kurması gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda milyarder işadamı.olan Bidzina İvanişvili, geçen ay partisinin başına tekrar seçilmişti.

2013 yılında başbakanlıktan ve parti başkanlığından ayrılmasına rağmen, perde gerisinde ülkeyi ve partiyi yönettiği ileri sürülüyordu.