ABD'li model ve oyuncu Kate Upton, erkek dergisi Maxim'in "Dünyanın en seksi 100 kadını" listesinde birinci seçildi. Derginin temmuz sayısı için İsrail çöllerinde poz veren Upton, "Bir numara olmak, bütün bu sıkı çalışmanın küçük bir ödülü oldu" dedi. 2014'te Cameron Diaz ve Lesle Mann ile "Diğer Kadın" filminde rol aldıktan sonra beyazperdede bir daha görünmeyen Upton, bunun nedenini ise şöyle açıkladı: "Sinema kolay bir sektör değil. Benim gibi birinin basmakalıp rollere çakılı kalması çok kolay. Dönüp dolaşıp aynı roller üstlenmek istemiyorum". Kate Upton, ABD'nin ünlü beyzbolcusu Jusitn Verlander ile geçen yıl İtalya'nın Sena şehrinde evlenmişti.
Dünyanın en seksi kadını
Etiketler: kate upton , ABD
- 13 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.