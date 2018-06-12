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'dan sürpriz Erdoğan çıkışı!

Yunan Dışişleri Bakanı , ’ın "karizmatik bir şahsiyet" olduğunu söyledi. Buna karşı, 24 Haziran leri öncesi ’de muhalefeti eleştirdi.

Yunanistandan sürpriz Erdoğan çıkışı!

"Kontra" televizyonuna verdiği demeçte " ile büyük sorunumuz. bizi rahatsız eden konularda Erdoğanyönetiminden daha iyi olmayan bir muhalefetin bulunmasıdır. Erdoğan, onlardan (muhalefeti kastediyor) daha tutarlı ve karizmatik bir şahsiyet" dedi.

Kocias, 'nin Ege'de 18 adanın tarafından işgal edildiğine ilişkin söylemlerini kastederek "Adalar ile ilgili mevzuyu başlatan muhalefettir. Sanırım bu bir sorun" diye ekledi.

Yunanistan'ın ve tüm dünyanın Türkiye'de leri ve sonrasını merakla beklediğini de kaydeden Nikos Kocias "Türkiye'de demokrasinin işlemesini, demokratik seçimler yapılmasını, Türk halkının istediği, sevdiği ve tercih ettiği 'nın seçmesini diliyorum"şeklinde konuştu.

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  • 12 Haziran 2018, Salı 18:22
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