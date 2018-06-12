Nikos Kocias "Kontra" televizyonuna verdiği demeçte "Türkiye ile büyük sorunumuz. bizi rahatsız eden konularda Erdoğanyönetiminden daha iyi olmayan bir muhalefetin bulunmasıdır. Erdoğan, onlardan (muhalefeti kastediyor) daha tutarlı ve karizmatik bir şahsiyet" dedi.

Kocias, CHP'nin Ege'de 18 adanın Yunanistan tarafından işgal edildiğine ilişkin söylemlerini kastederek "Adalar ile ilgili mevzuyu başlatan muhalefettir. Sanırım bu bir sorun" diye ekledi.

Yunanistan'ın ve tüm dünyanın Türkiye'de seçimleri ve sonrasını merakla beklediğini de kaydeden Nikos Kocias "Türkiye'de demokrasinin işlemesini, demokratik seçimler yapılmasını, Türk halkının istediği, sevdiği ve tercih ettiği Cumhurbaşkanı'nın seçmesini diliyorum"şeklinde konuştu.