Yahudi yerleşimcilerden Filistinlilere saldırı

İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin saldırıları sonucu çıkan olaylarda İsrail güvenlik güçlerinin iki Filistinliyi yaraladığı bildirildi.

Batı Şeria'nın Kuzeyindeki Yerleşim Birimi Dosyası Sorumlusu Gassan Daglas, Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya yaptığı açıklamada, Yitzhar Yahudi Yerleşim Biriminden bir grup Yahudi yerleşimcinin, Nablus'un güneyindeki Burin köyündeki Filistinlilerin evlerine saldırı düzenlediğini belirtti.

Daglas, söz konusu saldırının ardından İsrail askerleri ve köy sakinleri arasında yaşanan arbedede iki Filistinlinin yaralandığını kaydetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada da iki Filistinlinin gerçek mermilerle yaralandığı açıklandı.

Açıklamada, biri göğsünden, diğeri boynundan yaralanan Filistinlilerin tedavi için Rufeyda Devlet Hastanesine kaldırıldığı bildirildi.