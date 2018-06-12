;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Trump ve Kim'den flaş açıklama

Yahudi yerleşimcilerden lilere saldırı

'da Yahudi yerleşimcilerin saldırılarının ardından çıkan olaylarda iki li yaralandı

Yahudi yerleşimcilerden Filistinlilere saldırı

İşgal altındaki 'da Yahudi yerleşimcilerin saldırıları sonucu çıkan olaylarda güvenlik güçlerinin iki liyi yaraladığı bildirildi.

Batı Şeria'nın Kuzeyindeki Yerleşim Birimi Dosyası Sorumlusu Gassan Daglas, Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya yaptığı açıklamada, Yitzhar Yahudi Yerleşim Biriminden bir grup Yahudi yerleşimcinin, Nablus'un güneyindeki Burin köyündeki Filistinlilerin evlerine saldırı düzenlediğini belirtti.

Daglas, söz konusu saldırının ardından İsrail askerleri ve köy sakinleri arasında yaşanan arbedede iki Filistinlinin yaralandığını kaydetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada da iki Filistinlinin gerçek mermilerle yaralandığı açıklandı.

Açıklamada, biri göğsünden, diğeri boynundan yaralanan Filistinlilerin tedavi için Rufeyda Devlet Hastanesine kaldırıldığı bildirildi.

Etiketler: , ,
  • 12 Haziran 2018, Salı 09:10
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ