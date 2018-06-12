Tarihi Donald Trump ve Kim Jong-un zirvesi

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Singapur'daki tarihi zirvede ilk kez bir araya geldi.
Görüşme öncesinde ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, zirvenin yapıldığı Singapur'un Sentosa Adası'ndaki Capella Otel'de kameralar karşısında el sıkıştı.
Yerel saatle 09.00 civarında ABD ve Kuzey Kore bayraklarının önünde tokalaşarak objektiflere poz veren iki lider, daha sonra baş başa görüşmeyi yapacakları odaya beraber geçti.
Görüşmenin yapıldığı odaya gelişlerinde bir kez daha kameralara poz veren Trump ile Kim, basın mensuplarına kısa açıklamalar yaptı.
Zirvede olmaktan dolayı iyi hissettiğini belirten Trump, "(Kim ile) Çok önemli bir görüşme yapacağız." dedi.
Kim ise "Buraya gelmek kolay olmadı. Engeller vardı ancak bunları aşarak buraya geldik." ifadelerini kullandı.
Beyaz Saray'dan dün açıklanan programda, yaklaşık 45 dakika sürmesi öngörülen ilk görüşmenin Trump ile Kim arasında sadece birer tercüman eşliğinde yapılacağı belirtilmişti.
Söz konusu baş başa görüşmenin ardından 1,5 saat sürmesi beklenen heyetler arası temaslara geçileceği ve daha sonra da çalışma yemeği yenileceği bildirilmişti.
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bakin Trump merkelin elini sıkmadı ama Kim beyin elini seve seve sıkdı
neyse böyle bir kriz kaynagi ve SILAH gelir zemini bozmak, silah lobisine TAM AKSINE darbe olur, sözde nükleer silahlardan vazgecmeyecekler ne abd cikari nede k.korenin cikarilarina fayda olur, bu görüsme tüm dünyaya bir hakaretdir, uydurma anlamayanlara, BIN MILYAR silahdan gelir sagladilar, vaz gecmezler bu tiyatrodan.
vay sahtekar abd... Kim: nükleer güc olmamizi kabul etmenizi isteriz, PAKISTAN modeli gibi bir nukleer güc. dikkat ettikmi? pakistan dedi.. vay sahtekar abd, sanki k.korre ile pakistani yan yana koyabilecek düsman ülke gibi IMAJ operasyonu yapiliyor, neden israil gibi demedi ?! NEDEN hindistan gibi nukleer güc demedi?! neden fransacik vilayeti gibi model demedi... vesaye vesaye... bu pakistana SINSI HAKARETDIR!
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