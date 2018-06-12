;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Singapur'da Trump ve Kim arasında tarihi zirve

de 5,3 büyüklüğünde !

ABD'nin Hawaii eyaletinde 5,3 büyüklüğünde meydana geldi.

Hawaiide 5,3 büyüklüğünde deprem!

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden yapılan açıklamada, Kilauea Yanardağı'nın 5 kilometre güneybatısında meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki in yerin 500 metre altında kaydedildiği belirtildi.

Açıklamada, depremin, 'nın Halema'uma'u kraterinde, yerel saatle 04.43'te meydana gelen kül sıyla ilişkili olduğu ve bunun, kül bulutlarının 3 kilometreye kadar yükseldiği önceki olaylara benzediği ifade edildi.

Uzmanlar, yanardağdan püsküren volkanik küllerin görüş mesafesini düşürebileceği ve zemini kayganlaştırabileceği konusunda sürücüleri uyardı.

de Kilauea Yanardağı'nın mayıs başında faaliyete geçmesinden bu yana bölgede 9 bin 900 deprem meydana geldi.

En büyük deprem 6,9 şiddetinde 4 Mayıs'ta gerçekleşmişti. Aynı gün, halen kül ve lav püskürtmeye devam eden Kilauea Yanardağı faaliyete geçmişti.

Dünyanın en aktif volkanlarından Kilauea Yanardağı'nda 1983'ten bu yana patlamalar oluyor.

Etiketler: , , , ,
  • 12 Haziran 2018, Salı 04:59
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ