Nükleer buluşma

gözü Singapur'a kilitlendi. Yüzyılın buluşmasında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı zirve için Singapur'a gitti. Kim'i taşıyan uçağın, öğleden sonra yüksek güvenlik önlemleri altında Singapur Havaalanı'na indiği belirtilirken, basında Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ve Kim'in el sıkışırken çekilen fotoğraflarına yer verildi. Kuzey Kore lideri, havaalanından siyah araçlarla çevrelenen, ülkesinin bayrağını taşıyan bir limuzinle ayrıldı ve daha önce Çin Devlet Başkanı Şi Cinping 'in kaldığı St. Regis Oteli'ne geçti. Kim burada Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong ile görüştü. Nükleer silahsızlanma ve güvenlik konularının masaya yatırılacağı zirvenin, 1950-53 yıllarındaki Kore Savaşı'ndan bu yana devam eden ateşkes durumunun kalıcı bir barışa dönüşmesi yolunda kritik bir adım olması öngörülüyor.ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan Air Force One uçağının ise önceki sabah saat 03.07'de Girit'teki Suda Üssü'ne iniş yaptığı belirtildi. Quebec Bagotville Üssü'nden kalkan Air Force One, 10 saat sonra gerekli kontroller ve yakıt yüklemek için Girit'in Suda Üssü'nde durak yaptı. Saat 04.41'de Suda Üssü'nden kalkan uçak yaklaşık 10 saat sonra öğlen saatlerinde Singapur'un Paya Lebar Üssü'ne indi. Singapur'da güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkartıldı.Kuzey Kore liderine yol boyunca güvenlikler eşlik etti.Derin görüş ayrılıklarıyla başlayan G7 Zirvesi hezimetle bitti. Zirvede ortak bildirgeye güç de olsa geç saatlerde ulaşıldı. Ancak Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun basın toplantısında söylediklerine kızan ABD lideri Donald Trump, sonuç bildirgesinden çıkacaklarını ilan etti. Peş peşe Twitter mesajları yazan Trump, "Justin'in yanlış beyanları sebebiyle yetkililere sonuç bildirgesini desteklememeleri yönünde talimatta bulundum. Zirve boyunca gayet nazik olan Justin, ben ayrıldıktan sonra konuşarak 'ikiyüzlü' ve 'zayıf' bir karakter sergiledi" dedi.​Donald Trump, Kanada'daki G7 Zirvesi sonlanmadan uçağına atladı. 10 saatlik yolculuktan sonra Girit'te ikmal için 1 saat mola verdi. Ardından bir 10 saat daha kat ederek Singapur'a indi.Singapur'da sokaklar Trump ve Kim'i görmek isteyenlerle dolarken, ülkede daha önce hiç görülmemiş güvenlik önlemleri alındığı belirtildi.