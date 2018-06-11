;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Trump-Kim zirvesinin detayları belli oldu

BAE'ye karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açtı

, Doha yönetimine yönelik ablukaya ilişkin yasa dışı uygulamaları nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) dava açtı.

Katar, ambargocu ülkelere karşı harekete geçti

, Doha yönetimine yönelik ablukaya ilişkin yasa dışı uygulamaları nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) dava açtı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lulve Raşid el-Hâtır, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Katar'a yönelik ablukayla alakalı yasa dışı uygulamaları ve ihlalleri nedeniyle BAE aleyhine UAD'de dava açtıklarını belirtti.

Hâtır, konuya ilişkin detaylı bilgi vermedi.

BAE'den ise henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Katar, BAE'ye karşı 21 Aralık 2017, 3 Ocak, 14 ve 25 Şubat ile 4 Mart tarihlerinde hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Birleşmiş Milletlere () başvuruda bulunmuştu. Doha yönetimi, Bahreyn'i de iki kez hava sahası ihlali yaptığı gerekçesiyle BM'ye şikayet etmişti.

Buna karşın BAE de Katar'ın şu ana kadar 5 yolcu uçağını taciz ettiğini ileri sürmüştü.

Etiketler: , ,
  • 11 Haziran 2018, Pazartesi 22:32
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ