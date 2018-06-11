Doğru yatırımları ve geleceğe damga vuran fikirleriyle dünyanın en tanınan zenginleri arasına giren Elon Musk'ın ağır depresyona girdiği iddia edildi. Alman Bild gazetesinin iddiasına göre Musk, Afrikalı bir alternatif tıp uzmanından depresyona karşı bir karışım yapmasını istedi. Gazete, "Elon Musk, manevi bir şifacıdan yardım istedi" başlığıyla verdiği haberde ünlü iş adamının şirketlerinin batmak üzere olduğu ve bu durumun onu kötü etkilediği yazıldı. Musk ise geçen yıl beraber olduğu ünlü yıldız Amber Beard tarafından terk edildikten sonra depresyona girdiğini itiraf etmişti.
Elon Musk depresyonda
Etiketler: Elon Musk
- 11 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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