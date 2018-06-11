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’ye bakışını sertleştiriyor

Alman hükümeti, Fetullahçı Terör Örgütü'nün () 2016’daki darbe girişimindeki rolünü ilk kez net ifadelerle vurguladı. Anadolu Ajansı muhabirinin sorusunu yazılı olarak yanıtlayan , “Elimizdeki tüm bilgiler ışığında, Gülen hareketi üyelerinin, ’deki darbe girişimine katılmış olduklarını dışlayamayız.” açıklamasını yaptı.

Almanya FETÖ’ye bakışını sertleştiriyor

Alman istihbarat teşkilatı BND'nin Başkanı Bruno Kahl, 'dan birkaç ay sonra basına açıklamasında, darbe girişiminin ardında 'nün bulunduğuna henüz ikna olmadıklarını söylemiş, açıklama 'nin sert tepkisine yol açmıştı.

DER SPIEGEL YAZDI: TÜRKİYE'NİN UYARILARINI...

dergisi bu haftaki sayısında, Alman hükümetinin artık FETÖ'ye bakışını gözden geçirmekte olduğunu yazmış, Türkiye'nin FETÖ konusundaki uyarılarının ciddiye alındığını vurgulamıştı.

'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından 'e geçilen bir rapordan alıntılara yer veren dergi, FETÖ'nün uzun yıllar boyunca devlet kurumlarına sızmaya çalıştığına, adeta organize bir suç örgütünü andıran tehlikeli bir yapılanmaya sahip olduğuna dikkati çekmişti.

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  • 11 Haziran 2018, Pazartesi 19:45
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