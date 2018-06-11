Almanya FETÖ’ye bakışını sertleştiriyor

Alman istihbarat teşkilatı BND'nin Başkanı Bruno Kahl, 15 Temmuz'dan birkaç ay sonra basına açıklamasında, darbe girişiminin ardında FETÖ'nün bulunduğuna henüz ikna olmadıklarını söylemiş, açıklama Türkiye'nin sert tepkisine yol açmıştı.

DER SPIEGEL YAZDI: TÜRKİYE'NİN UYARILARINI...

Der Spiegel dergisi bu haftaki sayısında, Alman hükümetinin artık FETÖ'ye bakışını gözden geçirmekte olduğunu yazmış, Türkiye'nin FETÖ konusundaki uyarılarının ciddiye alındığını vurgulamıştı.



Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Berlin'e geçilen bir rapordan alıntılara yer veren dergi, FETÖ'nün uzun yıllar boyunca devlet kurumlarına sızmaya çalıştığına, adeta organize bir suç örgütünü andıran tehlikeli bir yapılanmaya sahip olduğuna dikkati çekmişti.