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'a füze saldırısı

'deki Husilerin 'ın güneyindeki Cazan kentine fırlattığı nin havada imha edildiği bildirildi.

Suudi Arabistana füze saldırısı

devlet televizyonu El-İhbariyye'nin son dakika haberine göre, hava savunma güçleri, Husilerin Suudi Arabistan'a fırlattığı yi Cazan kenti semalarında imha etti. Haberde insan kaybı yada maddi hasara ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan, Husilere ait El-Mesira televizyonunun haberinde, Husilerin Bedr-1 tipi balistik füzeyle Cazan'daki sanayi bölgesini hedef aldığı belirtildi.

Bu son atılan füzeyle Husiler sadece ramazan ayında Suudi Arabistan topraklarına 9'uncu kez balistik füze atmış oldu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri 'de yönetime silah zoruyla el koymaya çalışan Husilere karşı 26 Mart 2015'ten bu yana askeri operasyon düzenliyor.

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  • 10 Haziran 2018, Pazar 22:22
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