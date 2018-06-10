Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ne bağlı Altena kentinde, bir kadın sürücünün cami çıkışındaki vatandaşlara çarpması sonucu 5 Türk vatandaşı ağır yaralandı.Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ne bağlı Altena kentinde cami çıkışında yarı açık bir kamyonet, kaldırımda yürüyen 5 Türk vatandaşının arasına daldı.
Kazada aralarında Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı din görevlilerinin de bulunduğu 5 kişi yaralandı. Helikopter ile hastaneye kaldırılan Türklerin tedavisi devam ediyor. Polis, kazanın nasıl olduğu konusunda net bilgi vermezken, kazanın bir terör saldırısı olup olmadığı araştırılıyor.
Kazada aralarında Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı din görevlilerinin de bulunduğu 5 kişi yaralandı. Helikopter ile hastaneye kaldırılan Türklerin tedavisi devam ediyor. Polis, kazanın nasıl olduğu konusunda net bilgi vermezken, kazanın bir terör saldırısı olup olmadığı araştırılıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.