;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Kanada'daki olaylı G7 zirvesi sona erdi

'da feci : 5 Türk ağır yaralı

'nın Altena kentinde yarı açık kamyonet kullanan bir sürücü, cami çıkışında vatandaşlara çarptı

Almanyada feci kaza: 5 Türk ağır yaralı
'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ne bağlı Altena kentinde, bir kadın sürücünün cami çıkışındaki vatandaşlara çarpması sonucu 5 Türk vatandaşı ağır yaralandı.Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ne bağlı Altena kentinde cami çıkışında yarı açık bir kamyonet, kaldırımda yürüyen 5 Türk vatandaşının arasına daldı.

da aralarında Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı din görevlilerinin de bulunduğu 5 kişi yaralandı. Helikopter ile hastaneye kaldırılan Türklerin tedavisi devam ediyor. Polis, kazanın nasıl olduğu konusunda net bilgi vermezken, kazanın bir terör saldırısı olup olmadığı araştırılıyor.
Etiketler: ,
  • 10 Haziran 2018, Pazar 14:49
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ