Kafayı 7’ler

Avrupa ülkeleri, 24 Haziran seçimleri öncesi siyasilerin gurbetçilerimizle buluşmasını engelledi. Terör örgütlerine de sonuna kadar destek verdi. Türk düşmanlığını açıkça gösterdi.
Avusturya'nın toy Başbakanı Sebastian Kurz ise daha ileriye gitti. Başkent Viyana'da bulunan 7 caminin kapatılacağını, imamların sınırdışı edileceğini söyledi. Nazi kafalıları sevindirdi.
İMAMLARA SINIRDIŞI
Kapatılacak yerlerden biri Avusturya Türk İslam Birliği'ne (ATİB) bağlı, altısı ise Araplar'a ait.
11 Türk imam hakkında da sınır dışı işlemi başlatıldı.
40 imamın da oturma izni hakkını kaybedebileceği belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı, Avusturya'yı kınadı: Bu karar İslam karşıtı, ırkçı ve ayrımcı dalganın sonucu...
Avusturya'nın toy Başbakanı Sebastian Kurz ise daha ileriye gitti. Başkent Viyana'da bulunan 7 caminin kapatılacağını, imamların sınırdışı edileceğini söyledi. Nazi kafalıları sevindirdi.
İMAMLARA SINIRDIŞI
Kapatılacak yerlerden biri Avusturya Türk İslam Birliği'ne (ATİB) bağlı, altısı ise Araplar'a ait.
11 Türk imam hakkında da sınır dışı işlemi başlatıldı.
40 imamın da oturma izni hakkını kaybedebileceği belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı, Avusturya'yı kınadı: Bu karar İslam karşıtı, ırkçı ve ayrımcı dalganın sonucu...
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