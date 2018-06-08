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'da kaybolan uçakta kurtulan yok

'nın şehrinde 8 yolcusu ve iki mürettabatıyla iki gün önce kaybolan uçağın enkazına ulaşıldığı ve dan sağ kurtulanın olmadığı bildirildi

Kaybolan uçakta kurtulan yok

Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Paul Maringa, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki gündür arama çalışmalarının sürdüğü kayıp uçağın enkazına Aberdares dağlık bölgesinde ulaşıldığını söyledi.

Maringa, uçağın enkazına Kenya Vahşi Yaşam Servisi (KWS) dağ kurtarma ekibinin ulaştığını belirterek, uçağın içerisindeki 8'i yolcu ikisi mürettabat toplam 10 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Uçağın kara kutusunun da bulunduğunu aktaran Maringa, enkazın hala mahalinde olduğunu, uçağın düşüş nedeninin araştırılacağını dile getirdi.

Salı günü, şehrinden başkent Nairobi'ye hareket eden Fly Sax şirketine ait küçük bir yolcu uçağının kaybolduğu duyurulmuştu.

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  • 08 Haziran 2018, Cuma 05:12
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