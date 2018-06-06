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, 'taki önemli bulgusunu yarın açıklayacak

İnsanlığın bir an olsun merakı eksilmediği 'ta önemli bir bulgu elde edildi. Yaptığı keşif hakkında şimdilik sessiz kalmayı tercih eden , tüm açıklamayı yarın gerçekleşecek olan etkinlikte yapacak.

NASA, Marstaki önemli keşfini açıklayacak!
2011 yılında tarafından 'a fırlatılan 'Curiosity' isimli araç, gezegen üzerinde insanlık için araştırma ve bilimsel deneyler yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde NASA, 'Curiosity' için yeni bir sondaj yöntemini duyurmuş ve bu teknik başarılı bir şekilde uygulanmıştı.



Bu duyurunun ardından birkaç gün sonra NASA, üzerinde önemli bir keşif yaptıklarını duyurdu. Buluşları hakkında ağızlarını sıkı tutan yetkililer, bütün açıklamayı Perşembe günü gerçekleşecek olan etkinlikte yapmayı planlıyor.



saatine göre 7 Haziran 21:00'da gerçekleşecek olan etkinlik YouTube üzerinden de canlı yayınlanacak. Tüm basın mensupları ve kamuoyu NASA tarafından sorularını yanıtlamak üzere etkinliğe davet edildi.
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  • 06 Haziran 2018, Çarşamba 16:12
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