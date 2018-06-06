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"Kim, zirvenin yapılması için yalvardı" iddiası

Başkanı 'ın avukatlarından , ABD Başkanı Donald Trump'ın zirveyi iptal kararı üzerine lideri Kim Jong-un'un toplantının yapılması için yalvardığını ileri sürdü. Trump, 'ta Kuzey Kore lideri Kim'e bir mektup yazarak, son açıklamalarındaki "öfke ve açık düşmanlıktan" ötürü 'da iki lider arasında Singapur'da yapılması planlanan zirveye katılmayacağını belirtmişti

Kim, zirvenin yapılması için yalvardı
Eski New York Belediye Başkanı Giuliani, 'de katıldığı bir konferansta yaptığı konuşmada, tarafından Başkan Yardımcısı Mike Pence'e yönelik hakaret içeren açıklamanın ve nükleer savaş tehdidinin ardından Trump'ın zirveyi iptal etmekten başka seçeneğinin kalmadığını belirtti.

"WASHİNGTON'UN KATI TUTUMU..."
Giuliani, Washington yönetiminin bu katı tutumunun Kuzey Kore lideri Kim'i, tavrını yumuşatmaya zorladığını ifade ederek, "Kim Jong-un, dizlerinin üzerine çökerek bunun (zirve) için yalvardı." yorumunu yaptı.



"ÖFKE VE AÇIK DÜŞMANLIKTAN" ÖTÜRÜ...
Trump, 'ta Kuzey Kore lideri Kim'e bir mektup yazarak, son açıklamalarındaki "öfke ve açık düşmanlıktan" ötürü 'da iki lider arasında Singapur'da yapılması planlanan zirveye katılmayacağını belirtmişti.

HAZIRLIKLAR HİÇ HIZ KESMEDİ
Bundan bir hafta sonra Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Trump ile Kim'in Singapur'da yapılması muhtemel zirveyle ilgili hazırlıklarını "aktif bir şekilde" sürdürdüğünü açıklamıştı.

KRİTİK ADIM
Nükleer silahsızlanma ve güvenlik konularının masaya yatırılması beklenen 12 Haziran'daki zirvenin, 1950-53 yıllarındaki Kore Savaşı'ndan bu yana devam eden ateşkes durumunun kalıcı bir barışa dönüşmesi yolunda kritik bir adım olması öngörülüyor.

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  • 06 Haziran 2018, Çarşamba 22:23
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