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öncesi 'da 'eskort' krizi!

2018 hazırlıklarını sürdüren , takım içinde çıkan 'eskort' krizi ile sarsıldı.

Dünya Kupası öncesi Meksikada eskort krizi!

İskoçya ile oynanan ve 1-0 kazanılan hazırlık maçının ardından soluğu bir gece kulübünde alan Hector Herrera, Guillermo Ochoa , Jesus Gallardo, Jonathan Dos Santos, Giovani dos Santos, Jesus Corona, Raul Jimenez , Carlos Salcedo ve Marco Fabian, kulübe 30 tane eskort kadın çağırdı.

ÇOĞU FUTBOLCU EVLİ ÇIKTI
basınınında çıkan habere göre eskort çağıran çoğu futbolcunun evli olduğu ve gece kulübünün içinde neler yaşandığının belli olmadığı kaydedildi.

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  • 06 Haziran 2018, Çarşamba 19:45
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