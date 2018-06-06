İskoçya ile oynanan ve 1-0 kazanılan hazırlık maçının ardından soluğu bir gece kulübünde alan Hector Herrera, Guillermo Ochoa , Jesus Gallardo, Jonathan Dos Santos, Giovani dos Santos, Jesus Corona, Raul Jimenez , Carlos Salcedo ve Marco Fabian, kulübe 30 tane eskort kadın çağırdı.





ÇOĞU FUTBOLCU EVLİ ÇIKTI

Meksika basınınında çıkan habere göre eskort çağıran çoğu futbolcunun evli olduğu ve gece kulübünün içinde neler yaşandığının belli olmadığı kaydedildi.



