Güzelliği sorun oldu

Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda Serena Willams ve Maria Sharapova maçı bu kez farklı bir nedenle gündem oldu. Doğum yaptıktan sonra tekrar turnuvalara katılmaya başlayan Williams ile doping skandalı sonrası 28. sıraya kadar çıkabilen Sharapova, Paris'te dördüncü turda eşleşti. Ancak Serena sakatlığı nedeniyle turnuvadan çekilince Sharapova çeyrek finale yükseldi. Maç öncesi basın toplantısında ise skandal yaşandı. İngiliz gazeteci Bill Simons, Serena'ya "Sharapova'nın güzelliği karşısında kendini kötü hissediyor musun?" diye bir soru sordu. Sosyal medya kullanıcılarının hedefi haline gelen gazeteci Simons ise kısa süre sonra özür dilemek zorunda kaldı.
Serena Williams
Serena Williams
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