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Güzelliği sorun oldu

Güzelliği sorun oldu
Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda Serena Willams ve maçı bu kez farklı bir nedenle gündem oldu. Doğum yaptıktan sonra tekrar turnuvalara katılmaya başlayan Williams ile doping skandalı sonrası 28. sıraya kadar çıkabilen Sharapova, 'te dördüncü turda eşleşti. Ancak Serena sakatlığı nedeniyle turnuvadan çekilince Sharapova çeyrek finale yükseldi. Maç öncesi basın toplantısında ise skandal yaşandı. İngiliz gazeteci Bill Simons, Serena'ya "Sharapova'nın güzelliği karşısında kendini kötü hissediyor musun?" diye bir soru sordu. Sosyal medya kullanıcılarının hedefi haline gelen gazeteci Simons ise kısa süre sonra özür dilemek zorunda kaldı.


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