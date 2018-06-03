Suudi Prenses Hayfa bin Abdulla el-Suud'un ülkesinde kadınların otomobil kullanması önündeki yasağın kalkması vesilesiyle otomobil direksiyonunda poz vermesi tepki çekti. Tepkilerin nedeni ise yasağın kalkmasına haftalar kala Suudi Arabistan'da kadınların otomobil kullanması yasağının kalkması için mücadele eden kadın aktivistlerden 30'unun tutuklandığı dönemde prensesin bu pozları vermesiydi. Suudi kadınlar, prensesin de tutuklanması gerektiğini savundu. Daha muhafazakârlar ise prensenin başörtüsüne rağmen saçlarının büyük bölümünün açıkta olduğuna ve makyaj yaptığına dikkat çekti.
Tepki çekti
Etiketler: Suudi Arabistan
- 03 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
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