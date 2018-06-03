Prenses Hayfa bin Abdulla el-Suud'un ülkesinde kadınların otomobil kullanması önündeki yasağın kalkması vesilesiyle otomobil direksiyonunda poz vermesi tepki çekti.. Suudi kadınlar, prensesin de tutuklanması gerektiğini savundu. Daha muhafazakârlar ise prensenin başörtüsüne rağmen saçlarının büyük bölümünün açıkta olduğuna ve makyaj yaptığına dikkat çekti.