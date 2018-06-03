;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Gönülleri fethetti
  2. Ses var görüntü yok

Tepki çekti

Tepki çekti
Suudi Prenses Hayfa bin Abdulla el-Suud'un ülkesinde kadınların otomobil kullanması önündeki yasağın kalkması vesilesiyle otomobil direksiyonunda poz vermesi tepki çekti. Tepkilerin nedeni ise yasağın kalkmasına haftalar kala Suudi Arabistan'da kadınların otomobil kullanması yasağının kalkması için mücadele eden kadın aktivistlerden 30'unun tutuklandığı dönemde prensesin bu pozları vermesiydi. Suudi kadınlar, prensesin de tutuklanması gerektiğini savundu. Daha muhafazakârlar ise prensenin başörtüsüne rağmen saçlarının büyük bölümünün açıkta olduğuna ve makyaj yaptığına dikkat çekti.


Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ