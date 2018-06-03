Ses var görüntü yok

ABD Başkanı Donald Trump'ın, eşi Melania Trump'ı geçtiğimiz yıllarda aldattığının ortaya çıkmasının ardından patlayan kriz iyice büyüdü... O dönemlerde basının karşısına oldukça gergin bir şekilde çıkan ve eşi Donald Trump'ı sık sık tersleyen görüntülere sebep olan Melania Trump, Mayıs ayının ortasında bir ameliyat geçirmişti.
AİLEMLE BEYAZ SARAY'DAYIM
Böbreklerinden ameliyat olan ve o günden itibaren bir daha sonra uluslararası basının karşısına çıkmayan Melania hakkında, "Evliliğini kurtarmak ve sağlığına kavuşmak için dinleniyor" iddiaları gündeme gelmişti. En son 10 Mayıs'ta kamuoyunun karşısına çıkan Melania, hakkındaki iddialara Twitter üzerinden yanıt verdi. Donald Trump kadar Twitter'ı aktif kullanmayan Melania Trump, "Medyada benim nerede olduğum ve ne yaptığım ile ilgili iddialar görüyorum. Ben ailemle birlikte Beyaz Saray'dayım. Harika hissediyorum ve çocuklarımız ve Amerikan halkı için çok yoğun çalışıyorum" dedi. Donald Trump'ın Melania'yı böbrek ameliyatından 36 saat sonra ziyaret ettiği ve bu gecikmenin Melania için bardağı taşıran son hamle olduğu iddia edildi. Donald'ın aldatma skandallarının üzerine bu durumun yaşanması Melania'nın kendisini tamamen başkandan uzaklaştırdığı belirtildi.
AİLEMLE BEYAZ SARAY'DAYIM
Böbreklerinden ameliyat olan ve o günden itibaren bir daha sonra uluslararası basının karşısına çıkmayan Melania hakkında, "Evliliğini kurtarmak ve sağlığına kavuşmak için dinleniyor" iddiaları gündeme gelmişti. En son 10 Mayıs'ta kamuoyunun karşısına çıkan Melania, hakkındaki iddialara Twitter üzerinden yanıt verdi. Donald Trump kadar Twitter'ı aktif kullanmayan Melania Trump, "Medyada benim nerede olduğum ve ne yaptığım ile ilgili iddialar görüyorum. Ben ailemle birlikte Beyaz Saray'dayım. Harika hissediyorum ve çocuklarımız ve Amerikan halkı için çok yoğun çalışıyorum" dedi. Donald Trump'ın Melania'yı böbrek ameliyatından 36 saat sonra ziyaret ettiği ve bu gecikmenin Melania için bardağı taşıran son hamle olduğu iddia edildi. Donald'ın aldatma skandallarının üzerine bu durumun yaşanması Melania'nın kendisini tamamen başkandan uzaklaştırdığı belirtildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.