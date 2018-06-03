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'den uçakları 'yi vurdu

savaş uçaklarının, Şeridi'nde 'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'na ait askeri mevziyi vurduğu bildirildi.

İsrailden uçakları Gazzeyi vurdu

Alınan bilgiye göre, savaş uçakları, 'nin En-Nuseyrat yakınında Kassam Tugayları'na ait Arin mevzisini bombaladı.

Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı.

İsrail ordusundan saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail savaş uçaklarının bir süre önce de Han Yunus kentinde Kassam Tugayları'na ait Ayn Calut mevzisi ile Gazze kentinin doğusunda "Yermuk" olarak bilinen askeri mevziyi bombaladığı bildirilmişti.

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  • 03 Haziran 2018, Pazar 08:52
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