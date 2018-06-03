9 Temmuz'da İsrail'in başkenti Tel Aviv'de vereceği konseri İsrail'in Gazze'de işlediği katliama tepki olarak iptal eden Shakira, 11 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da sahne alacak. 3 Haziran'da başlayacak dünya turnesi "El Dorado" kapsamında 11 yıl aradan sonra yeniden İstanbul'a gelecek olan sanatçı, 40 bin kişi kapasiteli Vodafone Park'ta sevenleriyle buluşacak. Lübnan asıllı Kolombiya'lı dünyaca ünlü sanatçı, İstanbul'daki İlk konserini 2007 yılında vermişti. Mayıs 2017'de çıkardığı 11'inci albümü "El Dorado" ile kısa bir süre sonra 37 ülkede iTunes üzerinden 1 numaraya ulaşan sanatçı, dijital listelerde de kendine üst sıralarda yer buldu. 104 milyondan fazla hayranı ile Facebook'ta en çok takip edilen müzisyenlerden biri olan Shakira 11 Temmuz'daki İstanbul konseri için, "Merhaba Türkiye ben Shakira. Sizlerle 11 Temmuz'da buluşmak için sabırsızlanıyorum" diye seslendi. İsrail zulmüne karşı Tel Aviv konserini iptal eden Shakira'nın Türk hayranlarına bu jesti ise büyük beğeni topladı.
Gönülleri fethetti
- 03 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
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Şakirayı bu davranışından dolayı tebrik ediyorum. 15 temmuz sonrası biletler satılmadı diye konser tehiriyle cebini doldurma telaşında olan ülkemize dışardan gelen sanatçı şakiradan insanlık öğrensin yazı ulaşırsa başkası aklına gelmez kesin benim der.
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