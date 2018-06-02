Statü kaybı

Eski Rus ajanı Sergey Skripal, 4 Mart'ta İngiltere'de kızıyla beraber zehirlenmesiyle başlayan süreç futbol dünyasına sıçradı. Saldırıyı Rusya'nın düzenlediğini iddia eden İngiltere, kendi topraklarındaki Rus milyarderlere baskı uygulamaya başladı.
Abramoviç'in boşandığı son eşi Dasha Zhukova'nın İngiliz vatandaşlığı bulunuyordu.
VİZEYİ İSTEMİYOR
Bunun ilk kurbanlarından biri de 12 milyar dolarlık servetinin 9.3 milyarını İngiltere'de tutan Roman Abramoviç oldu. İngiltere, Abramoviç'in vizesini yenilemeyince Yahudi olan Rus milyarder gizlice İsrail'e giderek İsrail vatandaşlığına geçti. Rus işadamının İngiltere'deki geleceği ise soru işaretleriyle kaldı. İngiltere, oligarkların mal varlıklarına el koyma tehdidini gösterirken, Abramoviç ise İngiltere'ye artık yatırım yapmayacağı ve yatırımlarını geri çekeceği sinyalini verdi. lk iş olarak Rus milyarder Roman Abramoviç'in sahibi olduğu Chelsea futbol kulübü Stamford Bridge, stadyumunu yenileme çalışmalarını rafa kaldırdığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada "İnşaat öncesi çalışma ve plan yapılmayacak. Kulübün kararını gözden geçirmek için belirlediği bir zaman dilimi yok" ifadeleri kullanıldı. 1.5 milyar dolar (7 milyar TL) tutacak projenin Chelsea'ye sınıf atlatacağı ve takımın sabit gelirlerini 4'e katlayacağı belirtiliyordu. Bu arada İngiltere'nin vizesini yenilememesinin ardından İsrail pasaportu alan Abramoviç'in de yatırımcı vizesi için yaptığı başvuruyu iptal edebileceği belirtildi
YAŞI: 51
EĞİTİMİ: Orman mühendisi
SERVETİ: 10 milyar sterlin (Yaklaşık 60 milyar lira)
ZENGİNLİĞİNİN KAYNAĞI: Yeltsin döneminde Sibneft doğalgaz şirketini kaptı.
ÖZEL MERAKI: Chelsea futbol takımının sahibi, sanat koleksiyoneri
SİYASETLE İLİŞKİSİ: 10 yıla yakın Çukotka valiliği yaptı.
EVLİLİKLERİ: Olga Yurevna Lysova (1987-1990), Irina Malandina (1991-2007), Daria Zhukova (2008-2017)
Abramoviç'in boşandığı son eşi Dasha Zhukova'nın İngiliz vatandaşlığı bulunuyordu.
VİZEYİ İSTEMİYOR
Bunun ilk kurbanlarından biri de 12 milyar dolarlık servetinin 9.3 milyarını İngiltere'de tutan Roman Abramoviç oldu. İngiltere, Abramoviç'in vizesini yenilemeyince Yahudi olan Rus milyarder gizlice İsrail'e giderek İsrail vatandaşlığına geçti. Rus işadamının İngiltere'deki geleceği ise soru işaretleriyle kaldı. İngiltere, oligarkların mal varlıklarına el koyma tehdidini gösterirken, Abramoviç ise İngiltere'ye artık yatırım yapmayacağı ve yatırımlarını geri çekeceği sinyalini verdi. lk iş olarak Rus milyarder Roman Abramoviç'in sahibi olduğu Chelsea futbol kulübü Stamford Bridge, stadyumunu yenileme çalışmalarını rafa kaldırdığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada "İnşaat öncesi çalışma ve plan yapılmayacak. Kulübün kararını gözden geçirmek için belirlediği bir zaman dilimi yok" ifadeleri kullanıldı. 1.5 milyar dolar (7 milyar TL) tutacak projenin Chelsea'ye sınıf atlatacağı ve takımın sabit gelirlerini 4'e katlayacağı belirtiliyordu. Bu arada İngiltere'nin vizesini yenilememesinin ardından İsrail pasaportu alan Abramoviç'in de yatırımcı vizesi için yaptığı başvuruyu iptal edebileceği belirtildi
YAŞI: 51
EĞİTİMİ: Orman mühendisi
SERVETİ: 10 milyar sterlin (Yaklaşık 60 milyar lira)
ZENGİNLİĞİNİN KAYNAĞI: Yeltsin döneminde Sibneft doğalgaz şirketini kaptı.
ÖZEL MERAKI: Chelsea futbol takımının sahibi, sanat koleksiyoneri
SİYASETLE İLİŞKİSİ: 10 yıla yakın Çukotka valiliği yaptı.
EVLİLİKLERİ: Olga Yurevna Lysova (1987-1990), Irina Malandina (1991-2007), Daria Zhukova (2008-2017)
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