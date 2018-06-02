Kılıçlar çekildi

ABD Başkanı Donald Trump, ithal araçlara ek vergi yolunu açarken, özellikle lüks Alman otomobilleri hedef aldığı iddia edildi. Alman dergisi Wirtschaftswoche; Trump'ın, dış ticaret politikasında değişiklik yapmayacağını ve "New York'un 5. Caddesi'nde tek bir Mercedes kalmayıncaya kadar onlarla mücadele edeceğim" dediğini yazdı. Açıklama ile Alman otomotiv firmaları borsada düşüşe geçti. Önceki gün Alman otomobil üreticileri Daimler, BMW, Volkswagen (VW) ve Porsche'un hisselerinde yüzde 2'lere yaklaşan kayıplar yaşandı. Ancak dün AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin de ABD'den gelen ürünleri için ek vergi uygulamaya koyacaklarını açıklaması ile adeta vergi savaşının başladığı anlaşıldı. Mogherini, "AB kendi çıkarını korumalı. AB'nin tedbirleri makul, orantılı ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kural ve yükümlülüklerine tam uyumlu olacak. DTÖ uzlaşmazlıkların giderilmesi davası başlatacak ve ABD'den ithal pek çok ürüne ilave gümrük vergileri uygulamaya koyacak" dedi. Açıklamanın ardından Daimler'in hisseleri yüzde 0.85, BMW'nin yüzde 0.97, VW'nin yüzde 1.01, Porsche'un ise yüzde 1.11 değer kazandı. Almanya Başbakanı Angela Merkel ise eğer ABD çelik ve alüminyum için gümrük vergisi uygularsa, AB'nin akıllı, kararlı ve ortaklaşa kabul edilen tepki vereceğini açıklamıştı. Merkel, "Eğer tarifeler uygulanırsa, AB içinde net duruşumuz var" demişti.
ALMANLAR'IN ÜRETİMİNİN YÜZDE 10'U ABD'YE
ABD, Alman üreticilerin en büyük ikinci pazarı. Mercedes-Benz ve BMW dünyadaki toplam satışının yüzde 15'ini, VW yüzde 5'ini ve Audi yüzde 12'sini bu pazarda gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz yıl Almanlar'ın ABD pazarındaki otomobil satışları 1.3 milyona ulaştı. Yani Alman üreticiler toplam üretimlerinin yüzde 10'unu ABD'de sattı. ABD pazarından elde edilen gelir 36 milyar dolar olarak gerçekleşti. ABD, 2017'de Alman otomotiv ve parça sektörü ile 22.3 milyar dolar açık verdi. Gümrük vergisi ABD'ye ihracatın Alman otomobil üreticilerine getirisini tamamen ortadan kaldırabilir.
ÖZLEM KAMER TERCANLI
ALMANLAR'IN ÜRETİMİNİN YÜZDE 10'U ABD'YE
ABD, Alman üreticilerin en büyük ikinci pazarı. Mercedes-Benz ve BMW dünyadaki toplam satışının yüzde 15'ini, VW yüzde 5'ini ve Audi yüzde 12'sini bu pazarda gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz yıl Almanlar'ın ABD pazarındaki otomobil satışları 1.3 milyona ulaştı. Yani Alman üreticiler toplam üretimlerinin yüzde 10'unu ABD'de sattı. ABD pazarından elde edilen gelir 36 milyar dolar olarak gerçekleşti. ABD, 2017'de Alman otomotiv ve parça sektörü ile 22.3 milyar dolar açık verdi. Gümrük vergisi ABD'ye ihracatın Alman otomobil üreticilerine getirisini tamamen ortadan kaldırabilir.
ÖZLEM KAMER TERCANLI
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