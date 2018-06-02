;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Bunda bar bie kötülük!

Evine dön Yulia

Evine dön Yulia
RUS çifte ajan (54) ile kızı geçtiğimiz Mart ayında 'nin başkenti 'da zehirlendi. İngiliz hükümeti, olayın sorumlusu olarak 'yı gösterdi. Baba kız uzun bir tedavi sürecinin ardından taburcu edildi. Rusya'dan ise dün yeni bir açıklama geldi. Dışişleri Bakan Yardımcılığı Sözcüsü Artyom Kojin, Sergey Skripal'le birlikte zehirlenen Yuliya'ya, Rusya'ya dönmesi için her türlü yardımı etmeye hazır olduklarını söyledi. Kojin "Yuliya, Skripal'in geçen hafta yayınlanan video mesajı, onun yaşıyor ve iyi durumda olduğunu göstermesi bakımından rahatlatıcı. Yuliya'nın Rusya'ya dönmeye niyetlenmesi de sevindirici. Ona bu konuda gerekli tüm yardımları yapmaya hazırız" dedi.
Etiketler: , , , ,
  • 02 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ