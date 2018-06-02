RUS çifte ajan Sergey Skripal (54) ile kızı Yuliya geçtiğimiz Mart ayında İngiltere'nin başkenti Londra'da zehirlendi. İngiliz hükümeti, olayın sorumlusu olarak Rusya'yı gösterdi. Baba kız uzun bir tedavi sürecinin ardından taburcu edildi. Rusya'dan ise dün yeni bir açıklama geldi. Dışişleri Bakan Yardımcılığı Sözcüsü Artyom Kojin, Sergey Skripal'le birlikte zehirlenen Yuliya'ya, Rusya'ya dönmesi için her türlü yardımı etmeye hazır olduklarını söyledi. Kojin "Yuliya, Skripal'in geçen hafta yayınlanan video mesajı, onun yaşıyor ve iyi durumda olduğunu göstermesi bakımından rahatlatıcı. Yuliya'nın Rusya'ya dönmeye niyetlenmesi de sevindirici. Ona bu konuda gerekli tüm yardımları yapmaya hazırız" dedi.
Evine dön Yulia
Etiketler: Sergey Skripal , Rusya , Londra , İngiltere , Yuliya
- 02 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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