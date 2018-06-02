Bunda bar bie kötülük!

AVRUPA, insanlıkta sınıfta kaldı. Savaştan kaçan ve ülkelerinden olan mültecilere kapılarını açmadı. Sınırlı sayıda aldığı sığınmacılara ise insan gibi davranmadı. Bunun son örneği Hollanda'nın Emmen kentinde yaşandı. Expertisecentrum Anderstaligen adlı ilköğretim okulunda, Suriyeli ve Eritreli sığınmacılara yönelik dil kursu açıldı.
TRAFİK İŞARETLERİNDE KÜFÜR...
Dil kursu için hazırlanan sunumda sığınmacılara, belinde bomba kemeri olan "Barbie" bebeği ve altında müstehcen yazıların yer aldığı trafik levhaları asıldı. Okulun bölüm yöneticisi Maja Zuiderveld de sunumun manipüle edilmiş olabileceğini düşündüğünü açıkladı. Dil kursu için sunumu hazırlayan CED Grubu'nun Müdürü Jos van Kessel ise suçlu olmadığını savunarak, "Biz bu yapılanı kesinlikle kabul etmiyoruz ve bunun için kimseyi görevlendirmedik. Geniş bir araştırma başlatacağız çünkü biz de bunun nasıl olduğunu öğrenmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
TRAFİK İŞARETLERİNDE KÜFÜR...
Dil kursu için hazırlanan sunumda sığınmacılara, belinde bomba kemeri olan "Barbie" bebeği ve altında müstehcen yazıların yer aldığı trafik levhaları asıldı. Okulun bölüm yöneticisi Maja Zuiderveld de sunumun manipüle edilmiş olabileceğini düşündüğünü açıkladı. Dil kursu için sunumu hazırlayan CED Grubu'nun Müdürü Jos van Kessel ise suçlu olmadığını savunarak, "Biz bu yapılanı kesinlikle kabul etmiyoruz ve bunun için kimseyi görevlendirmedik. Geniş bir araştırma başlatacağız çünkü biz de bunun nasıl olduğunu öğrenmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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