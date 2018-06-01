Küçük 'Para'ns

Prens Harry ve Meghan Markle 19 Mayıs'ta görkemli bir düğünle evlendi. Kraliyet çiftini kutlamak için pek çok şirket ve marka Kensington Sarayı'na pahalı hediyeler gönderdi. Ancak Kraliyet'in katı kuralları gereği hediyeler iade edildi. Bu kuraldan dolayı Prens Harry ve Meghan Markle, hediye vermek isteyenlerden hayır kurumlarına bağış yapmalarını istemişti. Ancak buna rağmen saraya 7 milyon pound (42 milyon TL) değerinde hediye geldi. Hediyelerin tamamı iade edildi. Bu arada Prens William ve Kate Middleton çiftinin üçüncü bebeği ise yeni evli çifte fark attı. Taht sıralamasında amcası Harry'nin bir basamak üstünde bulunan Louis Arthur Charles için 30 milyon pound'luk (180 milyon TL) hediye geldi. Ancak Kate ve Prens William da bu hediyelerin tamamını geri gönderdi. Bu durum "Kate'in adı bile Meghan'ı gölgede bırakıyor" yorumlarına neden oldu.
180 MİLYON TL'LİK HEDİYE GELDİ
Kate ve William çiftinin üçüncü çocuğu için adeta hediye yağdı.
42 MİLYON TL'LİK HEDİYE GELDİ
180 MİLYON TL'LİK HEDİYE GELDİ
Kate ve William çiftinin üçüncü çocuğu için adeta hediye yağdı.
42 MİLYON TL'LİK HEDİYE GELDİ
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