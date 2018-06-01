;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Araba sevdası
  2. Çare Shakira

Küçük 'Para'ns

Meghan ve Harry’ye düğün için 42 milyon TL’lik hediye geldi. Kural gereği hepsi iade edildi. Çiftin yeğeni için ise 180 milyon TL’lik armağan yağdı

Küçük Parans
Prens Harry ve Meghan Markle 19 Mayıs'ta görkemli bir düğünle evlendi. Kraliyet çiftini kutlamak için pek çok şirket ve marka Kensington Sarayı'na pahalı hediyeler gönderdi. Ancak Kraliyet'in katı kuralları gereği hediyeler iade edildi. Bu kuraldan dolayı ve Meghan Markle, hediye vermek isteyenlerden hayır kurumlarına bağış yapmalarını istemişti. Ancak buna rağmen saraya 7 milyon pound (42 milyon TL) değerinde hediye geldi. Hediyelerin tamamı iade edildi. Bu arada ve çiftinin üçüncü bebeği ise yeni evli çifte fark attı. Taht sıralamasında amcası Harry'nin bir basamak üstünde bulunan Charles için 30 milyon pound'luk (180 milyon TL) hediye geldi. Ancak Kate ve Prens William da bu hediyelerin tamamını geri gönderdi. Bu durum "Kate'in adı bile Meghan'ı gölgede bırakıyor" yorumlarına neden oldu.


180 MİLYON TL'LİK HEDİYE GELDİ
Kate ve William çiftinin üçüncü çocuğu için adeta hediye yağdı.


42 MİLYON TL'LİK HEDİYE GELDİ
Etiketler: , , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ