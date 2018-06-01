Aslan payı kimin olacak: Gelinler arasında mücevher rekabeti





2000'li yılların ilk yarısı Kate Middleton'ın dönemi oldu. Giydiği kıyafetler, taktığı takılar, aksesuarlar, gülüşü, makyajı her şeyi ile tüm dünya onu mercek altına almıştı. Kilometrelerce ötedeki milyonlarca kişi bile onu takip ediyordu.