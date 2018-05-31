ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, ithal çelik ve alüminyuma yönelik gümrük tarifelerinin 1 Haziran'dan itibaren Avrupa Birliği (AB), Kanada ve Meksika'ya da uygulanacağını bildirdi.

Ross, Ticaret Bakanlığı tarafından basın mensupları için düzenlenen konferans bağlantısında, Avrupa Birliği, Kanada ve Meksika'nın geçici muafiyet süresinin 1 Haziran'da bitmesinin ardından çelik ve alüminyum tarifelerine tabi tutulacağını açıkladı.

AB'yle müzakerelerin halen devam ettiğini kaydeden Ross, Kanada ve Meksika'ya yönelik kararın ise Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) yenilenmesi için geçen seneden beri sürdürülen görüşmelerde henüz sonuç alınamamasına bağlı olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulanacağını açıklamıştı. Kanada ve Meksika, AB, Avustralya, Arjantin, Brezilya ve Güney Kore'ye 1 Haziran'a kadar geçici muafiyet tanınmıştı.



AB'DEN YANIT GECİKMEDİ

ABD'denin vergi hamlesine AB'den yanıt gecikmeden geldi.

AB Komisyonu Başkanı Juncker, "(ABD'nin ilave vergi kararı) Bu karardan endişe duyuyorum. Bu açık ve basit bir şekilde korumacı politikadır." dedi.

Juncker açıklamasında, "(ABD'nin ilave vergi kararı) Bu dünya ticareti için kötü bir gündür. ABD bize DTÖ uzlaşmazlıkları giderme mahkemesi ve ABD ürünlerine ilave gümrük vergileri uygulamaktan başka seçenek bırakmıyor." ifadelerini kullandı.