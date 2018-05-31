Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma ek vergi kararına ilişkin, "Bu karardan endişe duyuyorum. Bu açık ve basit bir şekilde korumacı politikadır." dedi.

Juncker, şöyle devam etti:

"Bu dünya ticareti için kötü bir gündür. ABD bize DTÖ uzlaşmazlıkları giderme mahkemesi ve ABD ürünlerine ilave gümrük vergileri uygulamaktan başka seçenek bırakmıyor."