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Komisyonu Başkanı Juncker: 'nin kararından endişe duyuyoruz

Komisyonu Başkanı Juncker, 'nin ithal çelik ve alüminyuma kararına ilişkin, "Bu karardan endişe duyuyorum. Bu açık ve basit bir şekilde korumacı politikadır." dedi.

AB Komisyonu Başkanı: Endişe duyuyoruz

Avrupa Birliği () Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, 'nin ithal çelik ve alüminyuma kararına ilişkin, "Bu karardan endişe duyuyorum. Bu açık ve basit bir şekilde korumacı politikadır." dedi.

Juncker, şöyle devam etti:
"Bu dünya ticareti için kötü bir gündür. ABD bize DTÖ uzlaşmazlıkları giderme mahkemesi ve ABD ürünlerine ilave gümrük vergileri uygulamaktan başka seçenek bırakmıyor."

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  • 31 Mayıs 2018, Perşembe 19:23
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