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dergisinin skandal Erdoğan kapağına Macron'dan destek

dergisinin ve 'daki Türkler'in büyük tepkisini çeken son sayısına Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan destek geldi.

Fransız dergisinin skandal Erdoğan kapağına Macrondan destek

Perşembe günü piyasaya çıkan dergisinin son sayısında, , ve 'daki Türk kökenli kişi ve kuruluşlar hakkında bazı iddialar ortaya atıldı, derginin sansasyon amaçlı iddiaları Fransa'da olduğu kadar Türkiye'de de tepki uyandırdı.

Konu ile ilgili Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da açıklama yaparak, derginin skandal ifadelerine destek verdi.

Macron, Pazartesi günü Twitter hesabı üzerinden, "Basın özgürlüğüne paha biçilemez. Onsuzluk, diktatörlüktür." mesajını paylaştı.

Derginin yayımlanması sonrası Fransa'nın güneyindeki Avignon kentindeki bazı Türk vatandaşları, dergi reklamlarını çeşitli şekillerde kapatmaya çalışarak tepkilerini ortaya koymuştu.

İBRAHİM KALIN: AMAÇLARININ NE OLDUĞUNU BİLİYORUZ
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da derginin yayımlanması sonrası 24 Mayıs'ta, Twitter hesabı üzerinden şu açıklamayı yapmıştı:

"Bir dergisi CB Erdoğan'a diktatör demiş. Bu saldırıları biliyoruz. Amaçlarının ne olduğunu biliyoruz. Millet ve mazlum halklar olup biteni görüyor. Türkiye'nin sizden talimat aldığı günler geride kaldı. 'Diktatör' diyerek o günleri geri getiremezsiniz."

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  • 29 Mayıs 2018, Salı 12:08
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