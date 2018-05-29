Liege'de gerçekleşen çatışmada iki polis memurunun ve bir sivilin öldürüldüğü bildirildi. Liege şehir merkezinde Café des Augustins bölgesinde gerçekleşen olayda bir kadını rehin alan saldırgan silahla vurularak öldürüldü.

Saldırganın kimliğine ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Polis, terör saldırısı ihtimali üzerinde duruyor.