;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Fransız dergisinin skandal Erdoğan kapağına Macron'dan destek

'da silahlı saldırı

'nın Liege kentinde düzenlenen silahlı saldırıda iki polis ve bir sivil hayatını kaybetti. Saldırganın etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Belçikada silahlı saldırı

Liege'de gerçekleşen çatışmada iki polis memurunun ve bir sivilin öldürüldüğü bildirildi. Liege şehir merkezinde Café des Augustins bölgesinde gerçekleşen olayda bir kadını rehin alan saldırgan silahla vurularak öldürüldü.

Saldırganın kimliğine ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Polis, terör saldırısı ihtimali üzerinde duruyor.

Etiketler:
  • 29 Mayıs 2018, Salı 13:03
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar