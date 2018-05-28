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Balkona tırmanıp çocuğu kurtaran 'da kahraman ilan edildi!

’nın başkenti ’te 4. katta bulunan bir balkondan sarkan küçük bir çocuk, kahraman bir genç tarafından kurtarıldı. Fransa ise kısa süre önce yaptığı açıklamada, kahraman gence Fransız vatandaşlığı verileceğini duyurdu

Balkona tırmanıp çocuğu kurtaran göçmen Fransada kahraman ilan edildi!

'nın başkenti 'te 4. kattaki balkondan sarkan çocuğu binaya tırmanarak kurtaran Malili Mamoudou Gassama'ya Fransız vatandaşlığı verileceği bildirildi.

BBC'de yer alan habere göre, Gassama'nın hızlı şekilde binaya tırmanarak balkondan sarkan 4 yaşındaki çocuğu kurtardığı görüntüler, da kısa sürede yayıldı.

Sosyal medyada "kahraman" olarak addedilen Gassama, tarafından 'na davet edildi.

Macron, Elysee Sarayı'ndaki görüşmenin ardından Gassama'ya Fransız vatandaşlığı verileceğini söyledi. Macron, cesaret madalyası verilen Gassama'nın ayrıca itfaiye eri olacağını belirtti.

Bir binanın önündeki kalabalığı, daha sonra da balkondan sarkan çocuğu gördüğünü anlatan Gassama, "Çok düşünmedim, hemen tırmandım ve onu kurtardım. Çocuğa neden böyle bir şey yaptığını sordum ama cevap vermedi" ifadelerini kullandı. Yerel medyada çıkan haberlerde, çocuğun ailesinin olay sırasında evde olmadığı belirtildi.

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  • 28 Mayıs 2018, Pazartesi 13:47
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