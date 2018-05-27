;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Rus buketi

- sınırında 6 Suudi askeri öldürüldü

sınırına yakın bölgelerde 6 askerinin öldüğü bildirildi.

Yemen-Suudi Arabistan sınırında sıcak gelişme

resmi ajansı SPA'nın haberinde, askerlerden ikisinin sınırdaki Cazan'da, birinin Necran, birinin de Hurres bölgesinde hayatını kaybettiği belirtilirken, diğer ikisine dair bilgi verilmedi.

ASKERLERİN ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANMADI
Haberde, askerlerin ölüm nedeni ve zamanına ilişkin de ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri 26 Mart 2015'ten bu yana 'de yönetimi ele geçirmeye çalışan Husilere karşı operasyonlar düzenliyor.

Etiketler: ,
  • 27 Mayıs 2018, Pazar 11:38
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ