Son dakika! Ukrayna Kiev'de bomba ihbarı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bomba ihbarı nedeniyle 5 metro istasyonu kapatıldı. Bu akşam Liverpool ile Real Madrid'i bir araya getirecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin oynanacağı Kiev'de gelen ihbar nedeniyle özellikle şehir merkezinde güvenlik önlemleri arttırılırken, 5 metro istasyonu yolculara kapatıldı, güvenlik kontrolü yapılıyor.
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