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Bond arıyor

MI6 Bond arıyor
İngiliz dış istihbarat servisi MI6, önceki gece ülke çapında yayın yapan Channel 4'da yayınladığı televizyon reklamlarıyla eleman aradığını duyurdu. 'nın, bu yöntemle özellikle kadın ve etnik azınlık mensuplarına ulaşmayı hedeflediği belirtildi. MI6'in "istihbarat memuru" pozisyonu için verdiği reklam bir akvaryumda başlıyor. "Bizler istihbarat memurlarıyız ve yaptığımızı düşündüğünüz şeyi yapmıyoruz" sözleriyle başlayan reklamda, akvaryumdaki köpek balığını görünce korkan çocuğa annesinin sarılıp sakinleştirdiği görülüyor. Reklamın kapanışında, "Gizliden gizliye biz de sizin gibiyiz" sözleri duyuluyor ve MI6 istihbarat memuru pozisyonlarına başvurulacak web sitesinin adresi gösteriliyor. İşe alınma süreci yaklaşık 6 ay sürüyor ve adayların birçok eleme aşamasından geçmesi gerekiyor. Yıllık brüt maaş 35 bin ile 37 bin pound (223 bin TL-236 bin TL) arasında...
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  • 26 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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