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tecavüz suçundan na alındı

Hollywood'da uzun yıllardır oyuncular dahil birlikte çalıştığı yüzlerce kadına da bulunduğu ortaya çıkan ünlü yapımcı kelepçelenerek mahkemeye çıkarıldı.

Harvey Weinstein tecavüz suçundan gözaltına alındı

Hollywood'un en ünlü yapımcısıyken gücünü kullanarak yüzlerce kadına da bulunduğu, bunları örtbas ettiği, hatta mağdurları susturmak için kariyerlerini bitirdiği ortaya çıkan 'a sonunda yargı yolu gözüktü.

'ta bir gazeteci ordusunun takip ettiği Weinstein, polise teslim oldu.

KELEPÇELENEREK MAHKEMEYE GÖTÜRÜLDÜ
Polis tarafından iki cinsel saldırı suçlamasından na alınan yapımcı, kelepçelenerek mahkemeye sevk edildi.

Onlarca kadının itham ettiği 'Hollywood İmparatoru' hakkında Manhattan savcıları bir vakada birinci ve üçüncü dereceden tecavüz, diğer vakada birinci dereceden cinsel zorlama suçlamalarında bulundu.

2 MİLYON DOLAR KEFALET
Polis kaynaklarından Weinstein'ın tutuksuz yargılanması için savcılığın talep edeceği kefaletin 2 milyon dolar olduğu haberleri geldi.

New York Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Cesur taciz mağdurlarına seslerini yükseltip adalet aradıkları için teşekkür ediyoruz" denildi. Aynı zamanda New York'ta federal savcıların hakkında taciz suçları soruşturması başlattığı Weinstein, ve 'da da cinsel saldırı suçlamalarından soruşturuluyor.

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  • 26 Mayıs 2018, Cumartesi 10:46
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