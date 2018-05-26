Boş İşleri Bakanı

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'a telefon şakası yapıldı. Kendini Ermenistan Başbakanı olarak tanıtan kişi, tam 18 dakika Johnson'la konuştu.
Konuşmalar şöyle gelişti:
- Merhaba, tünaydın ben Boris Johnson.
- Tünaydın, sayın Dışişleri Bakanı, beni duyabiliyor musunuz?
- Evet gayet iyi duyuyorum, kimsiniz acaba?
- Ben başbakanım.
- Paşiyan mı? Johnson, 18 dakika boyunca, Rusya, Suriye ve Salisbury kentindeki eski Rus çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia Skripal'in zehirlenme olayını görüştü. Russia Today, görüşmenin tamamının kaydını yayınladı.
Konuşmanın devamında şu ifadeler kaydedildi:
- Putin'le haftaya Soçi'de görüşeceğiz, ona hazırlanmam gerek.
- Evet biliyorum.
- Umarım, beni sinir gazıyla zehirlemez.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Salisbury ve Suriye'de kimyasal silah kullanımı ile Ermenistan'daki son olaylar ciddi meseleler" ifadesi kullanıldı. İngiltere Başbakanı Theresa May'in ofisinden yapılan açıklamada "Böyle bir şeyin yaşanmaması gerekirdi" ifadesi kullanıldı. İngiliz medyası ise Boris Johnson'ı yerden yere vurdu. Özellikle Rus lider Putin için kullanılan "Umarım beni sinir gazıyla zehirlemez" sözleri sonrası Johnson'un yorum yapmaması, Rus medyasında ise tam bir skandal olarak yorumlandı. Vovan ve Lexus takma adını taşıyan kişiler Rusya'da ünlülere ve siyasetçilere düzenledikleri şakalar ile biliniyor.
Konuşmalar şöyle gelişti:
- Merhaba, tünaydın ben Boris Johnson.
- Tünaydın, sayın Dışişleri Bakanı, beni duyabiliyor musunuz?
- Evet gayet iyi duyuyorum, kimsiniz acaba?
- Ben başbakanım.
- Paşiyan mı? Johnson, 18 dakika boyunca, Rusya, Suriye ve Salisbury kentindeki eski Rus çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia Skripal'in zehirlenme olayını görüştü. Russia Today, görüşmenin tamamının kaydını yayınladı.
Konuşmanın devamında şu ifadeler kaydedildi:
- Putin'le haftaya Soçi'de görüşeceğiz, ona hazırlanmam gerek.
- Evet biliyorum.
- Umarım, beni sinir gazıyla zehirlemez.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Salisbury ve Suriye'de kimyasal silah kullanımı ile Ermenistan'daki son olaylar ciddi meseleler" ifadesi kullanıldı. İngiltere Başbakanı Theresa May'in ofisinden yapılan açıklamada "Böyle bir şeyin yaşanmaması gerekirdi" ifadesi kullanıldı. İngiliz medyası ise Boris Johnson'ı yerden yere vurdu. Özellikle Rus lider Putin için kullanılan "Umarım beni sinir gazıyla zehirlemez" sözleri sonrası Johnson'un yorum yapmaması, Rus medyasında ise tam bir skandal olarak yorumlandı. Vovan ve Lexus takma adını taşıyan kişiler Rusya'da ünlülere ve siyasetçilere düzenledikleri şakalar ile biliniyor.
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