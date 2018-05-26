Başkan Meghan

Birleşik Krallık'ın çok konuşulan düğünü 19 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleşti. Prens Harry ve Meghan Markle, 2 bin 500 kişinin katıldığı bir düğünle evlendi. Kraliçe Elizabeth tarafından verilen unvanlarıyla artık Prens Harry Sussex Dükü, eşi Meghan Markle da Sussex Düşesi oldu. Gelinin babasının skandalı nedeniyle düğüne katılmamasından, gelinin ablasının Twitter üzerinden düğüne davet edilmemesiyle ilgili serzenişine; Kate Middleton'ın düğüne daha önce giydiği bir elbiseyle katılmasına kadar pek çok konu konuşuldu.
KURALLARI YIKTI
Meghan artık resmen düşes sayılırken, Kraliçe 2. Elizabeth'in yüreğini hoplatarak tüm Kraliyet teamüllerini yıkmaya da devam etti. Meghan Markle Kraliyet ailesinin asil bir soydan gelmeyen, dul, melez, aktris olarak kabul ettiği ilk gelin olurken, Prens Harry'den de üç yaş büyük olması bir başka tabuydu. Üstelik diğer gelin Kate Middleton gibi kurallar çerçevesinde ön plana çıkmaktan çok tamamen kendisini ön plana çıkartan, daha şimdiden kıyafet ve stil protokollerine uymayan ve feminist tavırlarıyla adeta krallığa meydan okuyan tavrı Buckingham'ın içinde çeşitli dedikodulara neden oldu bile... Daily Mail gazetesinin Kraliyet muhabiri Sebastian Shakespeare, Elizabeth'in Meghan'ı hiç istemediği ama Harry'nın da ısrarları sonucu ve Harry'ye taht sırasının gelmesinin zor olduğunu düşünerek bazı tavizler verdiğini yazdı. Ancak Buckingham içinden gelen dedikodulara göre Kraliçe tüm bunları boşa yapmadı. Elizabeth'in planında ABD vatandaşı olan gelininin tüm lider, öncü, asi ve güçlü özelliklerini Kraliyet gelenekleriyle buluşturup ileride onu Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık koltuğuna oturtmak var.
BEYAZ KRİZ
Yılın düğününde en çok konuşulan konulardan birisi Meghan Markle'ın gelinliği oldu. 200 bin pound (1.3 milyon TL) değerindeki Givenchy imzası taşıyan gelinlik alay konusu yapılmıştı. Diğer taraftan ise gelinliğin bir İngiliz modacısı imzası taşımaması, Kraliyet geleneklerini çiğnemek olarak gösterildi. Saraydan gelen dedikodulara göre Meghan'ın beğendiği gelinliğin neredeyse aynısını tasarlamış olan İngiliz Emilia Wickstead, ABD'li gelinden veto yedi. Böylece, gelinlik seçimi tam bir krize dönüştü.
KURALLARI YIKTI
Meghan artık resmen düşes sayılırken, Kraliçe 2. Elizabeth'in yüreğini hoplatarak tüm Kraliyet teamüllerini yıkmaya da devam etti. Meghan Markle Kraliyet ailesinin asil bir soydan gelmeyen, dul, melez, aktris olarak kabul ettiği ilk gelin olurken, Prens Harry'den de üç yaş büyük olması bir başka tabuydu. Üstelik diğer gelin Kate Middleton gibi kurallar çerçevesinde ön plana çıkmaktan çok tamamen kendisini ön plana çıkartan, daha şimdiden kıyafet ve stil protokollerine uymayan ve feminist tavırlarıyla adeta krallığa meydan okuyan tavrı Buckingham'ın içinde çeşitli dedikodulara neden oldu bile... Daily Mail gazetesinin Kraliyet muhabiri Sebastian Shakespeare, Elizabeth'in Meghan'ı hiç istemediği ama Harry'nın da ısrarları sonucu ve Harry'ye taht sırasının gelmesinin zor olduğunu düşünerek bazı tavizler verdiğini yazdı. Ancak Buckingham içinden gelen dedikodulara göre Kraliçe tüm bunları boşa yapmadı. Elizabeth'in planında ABD vatandaşı olan gelininin tüm lider, öncü, asi ve güçlü özelliklerini Kraliyet gelenekleriyle buluşturup ileride onu Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık koltuğuna oturtmak var.
BEYAZ KRİZ
Yılın düğününde en çok konuşulan konulardan birisi Meghan Markle'ın gelinliği oldu. 200 bin pound (1.3 milyon TL) değerindeki Givenchy imzası taşıyan gelinlik alay konusu yapılmıştı. Diğer taraftan ise gelinliğin bir İngiliz modacısı imzası taşımaması, Kraliyet geleneklerini çiğnemek olarak gösterildi. Saraydan gelen dedikodulara göre Meghan'ın beğendiği gelinliğin neredeyse aynısını tasarlamış olan İngiliz Emilia Wickstead, ABD'li gelinden veto yedi. Böylece, gelinlik seçimi tam bir krize dönüştü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.