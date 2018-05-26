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1948'den beri bir ilk: Prens'ten 'e ziyaret

'de tahtın 2 numaralı varisi Cambridge Dükü William’ın, gelecek ay ve turu kapsamında ’yı da ziyaret edeceği açıklandı.

1948den beri bir ilk: Prensten İsraile ziyaret

24-28 Haziran arası gerçekleşecek ziyaret, 'ün başkenti Amman'dan başlayacak, ve 'ün ardından Ramallah'ta sona erecek. İngiliz , 'i 1948'deki kuruluşundan beri ziyaret etmiyor. Daha önce William'ın babası 2016'da eski İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in vefatı dolayısı ile Kudüs'ü ziyaret etmişti ancak ziyaret resmi bir nitelik taşımamaktaydı.

'de tahtın varisinin kim olacağına ilişkin de farklı görüşler mevcut. Kamuoyunda Kraliçe 2. Elizabeth'ten sonra 69 yaşındaki Prens Charles'ın yerine oğlu William'ın tahta geçmesine yönelik bir eğilim de bulunuyor. İngiltere tahtının 2. sıradaki varisi Prens William'ın yeni doğan üçüncü çocuğuyla tahta yeni bir varis de gelmiş oldu ve William'ın kardeşi Prens Harry, taht sırasında 6. sıraya düştü.

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  • 26 Mayıs 2018, Cumartesi 12:48
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