Kanada'nın Mississauga kentinde bulunan bir restaurant patlama meydana geldi.
Reuters Haber Ajans'nın haberine göre patlamada en az 15 kişi yaralandı.
Patlamanın nedeni bilinmiyor. Hanüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Detaylar geliyor...
Kanada'nın Mississauga kentinde bulunan bir restaurant patlama meydana geldi.
Reuters Haber Ajans'nın haberine göre patlamada en az 15 kişi yaralandı.
Patlamanın nedeni bilinmiyor. Hanüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Detaylar geliyor...
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