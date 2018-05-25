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'da şiddetli patlama

Kanadada şiddetli patlama

'nın Mississauga kentinde bulunan bir restaurant patlama meydana geldi.

Reuters Haber Ajans'nın haberine göre patlamada en az 15 kişi yaralandı.

Patlamanın nedeni bilinmiyor. Hanüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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  • 25 Mayıs 2018, Cuma 07:18
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