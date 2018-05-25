Hedef tahtası

ABD'li oyuncu Meghan Markle, Britanya Kraliyet Tahtı'nın 6 numaralı varisi Prens Harry ile evlenirken yılın düğününün yankıları devam etti. İngiliz medyası dünyada hiçbir kraliyet ailesinden düğüne konuk çağrılmaması üzerine büyük küslüklerin başladığını yazdı. Düğüne sadece Lesotho Prensi Seeiso ve eşi katılırken, özellikle Avrupa Hanedanlıkları büyük şaşkınlık yaşadı.
AKRABALARI BİLE VAR
Daily Mail gazetesinin kraliyet muhabiri Sebastian Shakespeare, Kraliçe Elizabeth ile akrabalıkları bulunan Lihtenştayn, Yunanistan, Belçika, Monaco ve Lüksemburg Kraliyet ailelerinden büyük tepki geldiğini iddia etti. Bunların dışında Norveç, İsveç, Danimarka, İspanya, Ürdün ve Asya'daki birçok krallıkların da düğüne çağrılmadıkları için İngiltere'ye küstükleri iddia edildi. Tüm bu kraliyet ailelerinden hiç kimse çağrılmazken, yılın düğün törenine sadece Lesotho Prensi Seeiso'nun çağrılması ise şaşkınlıkla karşılandı. Prens Seeiso'nun davetiyesini ise kendisiyle çok yakın arkadaş olan Harry'nin bizzat gönderdiği öğrenildi.
MONACO'YU ÇAĞIRMADILAR
Londra'daki yılın düğününde dünyadaki kraliyet aileleri içinden sadece Lesotho'yu temsilen Prens Seeiso vardı. Kraliçe Elizabeth ile akrabalıkları bulunan Monaco, Yunanistan, Hannover Krallıkları ise yoktu.
LESOTHO'YU ÇAĞIRDILAR
GELİN KAYNANA BİR ARADA
Buckingham'ın yeni üyesi Meghan Markle ile eşi Prens Harry'nin üvey annesi Camilla ilk kez bir araya gerdi. Düğünden sonra Sussex Düşesi unvanını alan Meghan, nikahın ardından kayınpederi Charles'ın 70. doğum günü için hazırlanan bir resmi törene katıldı. Burada Camilla ve Meghan sürekli yan yana dururken, Camilla'nın sık sık Meghan ile konuştuğu ve ona bazı şeyler anlattığı görüldü. İngiliz medyası, yıllarca istenmeyen kadın ilan edilen Camilla'nın Meghan ile olan muhabbeti için "Camilla, gelinine istenmeyen kadının ne anlama geldiğini anlattı" yorumları yaptı.
DÜŞESLİK DERSİ
Meghan Markle, Prens Harry ile evlendikten sonra Sussex Düşesi unvanını alırken, kendisine eltisi Kate Middleton gibi prenseslik maaşı bağlandı. Resmen kraliyet ailesinin bir üyesi olan Meghan'ın kraliyet kurallarına hızlıca adapte olabilmesi için Panter lakaplı imaj uzmanı Samantha Cohen görevlendirildi. Cohen'in 6 ay boyunca Meghan'a öğretmenlik yapacağı öğrenildi.
AKRABALARI BİLE VAR
Daily Mail gazetesinin kraliyet muhabiri Sebastian Shakespeare, Kraliçe Elizabeth ile akrabalıkları bulunan Lihtenştayn, Yunanistan, Belçika, Monaco ve Lüksemburg Kraliyet ailelerinden büyük tepki geldiğini iddia etti. Bunların dışında Norveç, İsveç, Danimarka, İspanya, Ürdün ve Asya'daki birçok krallıkların da düğüne çağrılmadıkları için İngiltere'ye küstükleri iddia edildi. Tüm bu kraliyet ailelerinden hiç kimse çağrılmazken, yılın düğün törenine sadece Lesotho Prensi Seeiso'nun çağrılması ise şaşkınlıkla karşılandı. Prens Seeiso'nun davetiyesini ise kendisiyle çok yakın arkadaş olan Harry'nin bizzat gönderdiği öğrenildi.
MONACO'YU ÇAĞIRMADILAR
Londra'daki yılın düğününde dünyadaki kraliyet aileleri içinden sadece Lesotho'yu temsilen Prens Seeiso vardı. Kraliçe Elizabeth ile akrabalıkları bulunan Monaco, Yunanistan, Hannover Krallıkları ise yoktu.
LESOTHO'YU ÇAĞIRDILAR
GELİN KAYNANA BİR ARADA
Buckingham'ın yeni üyesi Meghan Markle ile eşi Prens Harry'nin üvey annesi Camilla ilk kez bir araya gerdi. Düğünden sonra Sussex Düşesi unvanını alan Meghan, nikahın ardından kayınpederi Charles'ın 70. doğum günü için hazırlanan bir resmi törene katıldı. Burada Camilla ve Meghan sürekli yan yana dururken, Camilla'nın sık sık Meghan ile konuştuğu ve ona bazı şeyler anlattığı görüldü. İngiliz medyası, yıllarca istenmeyen kadın ilan edilen Camilla'nın Meghan ile olan muhabbeti için "Camilla, gelinine istenmeyen kadının ne anlama geldiğini anlattı" yorumları yaptı.
DÜŞESLİK DERSİ
Meghan Markle, Prens Harry ile evlendikten sonra Sussex Düşesi unvanını alırken, kendisine eltisi Kate Middleton gibi prenseslik maaşı bağlandı. Resmen kraliyet ailesinin bir üyesi olan Meghan'ın kraliyet kurallarına hızlıca adapte olabilmesi için Panter lakaplı imaj uzmanı Samantha Cohen görevlendirildi. Cohen'in 6 ay boyunca Meghan'a öğretmenlik yapacağı öğrenildi.
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