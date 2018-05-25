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Eşe bak !

ikinci kez evlenmek istedi. Ülkedeki gazetelere ilan verdi. 2 bin kadın sıraya girdi. Yeni eşini belirleme işi için ise 4 çocuğunu görevlendirdi!

Eşe bak !
Dünyanın en zengin işadamlarından olan (54) bir ilke imza attı! Yeniden evlilik kararı alınca şöhreti yakaladı. Scherbinin, ikinci baharını yaşamak için düğmeye bastı. Gazeteye ilan verip eş adaylarını aramaya başladı. Bunun üzerine binlerce kadın Scherbinin'in kapısını çaldı. Elemeler yapıldı. Geriye 2 bin aday kaldı. Bu gelişme üzerine ünlü işadamı topu çocuklarına attı. Milyarder işadamı, yeni eşini belirleme görevini 4 çocuğuna verdi. Çocuklardan oluşan jüri, adaylarla tek tek mülakat yapmaya başladı. 3 kız ve 1 oğlan, yeni lerini seçmek için her adayı incelemeye aldı. Yaşları 16 ila 35 arasında çocuklar yeni üvey annelerini seçmek için jüri üyeliği yaptı. Seçim yeri de ünlü milyarderin lüks malikanesiydi. Çocuklar ise babalarının önceliğinin "genç ve seksi" bir eş olduğunu açıkladı.




Scherbinin'in çocukları, üvey annelerini seçecek.
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