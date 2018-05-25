Dünyanın en zengin işadamlarından olan Rus milyarder Konstantin Scherbinin (54) bir ilke imza attı! Yeniden evlilik kararı alınca şöhreti yakaladı. Scherbinin, ikinci baharını yaşamak için düğmeye bastı. Gazeteye ilan verip eş adaylarını aramaya başladı. Bunun üzerine binlerce kadın Scherbinin'in kapısını çaldı. Elemeler yapıldı. Geriye 2 bin aday kaldı. Bu gelişme üzerine ünlü işadamı topu çocuklarına attı. Milyarder işadamı, yeni eşini belirleme görevini 4 çocuğuna verdi. Çocuklardan oluşan jüri, adaylarla tek tek mülakat yapmaya başladı. 3 kız ve 1 oğlan, yeni üvey annelerini seçmek için her adayı incelemeye aldı. Yaşları 16 ila 35 arasında çocuklar yeni üvey annelerini seçmek için jüri üyeliği yaptı. Seçim yeri de ünlü milyarderin lüks malikanesiydi. Çocuklar ise babalarının önceliğinin "genç ve seksi" bir eş olduğunu açıkladı.
Scherbinin'in çocukları, üvey annelerini seçecek.
Scherbinin'in çocukları, üvey annelerini seçecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.