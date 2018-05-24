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Karanlık planın fotoğrafı

ABD, İsrail’deki büyükelçiliğini ’den ’e taşıdı. İnfiale yol açtı. Büyükelçi Friedman’ın ilk hediyesi ise ’nın olduğu alana sözde Süleyman Mabedi’nin inşa edildiğini gösteren Kudüs fotoğrafıydı!

Karanlık planın fotoğrafı
ABD Başkanı , tüm tepkilere kulaklarını tıkadı. İsrail'in başkenti 'deki büyükelçiliğini 'e taşıdı. Bu karar İsrail'in kanlı zulmünü hortlattı. İsrail, kararı protesto edenlere ölüm yağdırdı. Filistinliler'in acısı dinmeden bu kez bir skandal daha yaşandı. ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, Bnei Brak kentinde inanılmaz bir fotoğrafla karşılandı.



KAHKAHALARLA ALDI...
"Achiya" adlı yardım kuruluşunun bir çalışanı, ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman'a 'nın olduğu alana Süleyman Mabedi'nin inşa edildiğini gösteren Kudüs fotoğrafı hediye etti. Sosyal medyada paylaşılan karede, Friedman'ın kahkahalar atması dikkat çekti. Tepkiler üzerine ABD, Mescid-i Aksa dahil Kudüs'teki kutsal yerlerin statükosunun korunmasına bağlı olduklarını açıkladı. Ancak Filistin Kurtuluş Örgütü Genel Sekreteri Saib Ureykat ise yaptığı yazılı açıklamayla skandal fotoğrafa tepki göstererek, "Büyükelçinin fotoğrafı alırken yüzünde oluşan gülümseme her şeyi açıklıyor" ifadesini kullandı.
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  • 24 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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