ABD'nin Kudüs'ü başkent olarak tanıyıp büyükelçiliği kutsal kente taşımasıyla bayram eden İsrail, şimdi de yeni yerleşim inşasına girişiyor.

Tel Aviv yönetimi, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da inşa edilecek 2 bin 500 yasa dışı yerleşimi onayladı.

İsrail 1967'den bu yana BM kararlarına rağmen sürekli yerleşim inşa ediyor ve topraklarını genişletiyor.