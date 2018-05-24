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İMSAKİYE RAMAZAN
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  1. Milyarlarca dolar değerinde dünyanın en büyük hazinesi bulundu

'ya 2 bin 500 yeni yerleşim kararını onayladı

yönetimi, işgal altında tuttuğu bölgesinde 2 bin 500 yasa dışı yerleşim inşasını onayladı.

İsrailden bir skandal karar daha

ABD'nin 'ü başkent olarak tanıyıp büyükelçiliği kutsal kente taşımasıyla bayram eden , şimdi de yeni yerleşim inşasına girişiyor.

yönetimi, işgal altında tuttuğu 'da inşa edilecek 2 bin 500 yasa dışı yerleşimi onayladı.

İsrail 1967'den bu yana kararlarına rağmen sürekli yerleşim inşa ediyor ve topraklarını genişletiyor.

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  • 24 Mayıs 2018, Perşembe 09:42
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