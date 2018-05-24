DANİMARKA Göç ve Entegrasyon Bakanı Inger Stojberg, haddini aştı. Oruç tutan Müslümanlar'ın Ramazan'da güvenlik tehdidi oluşturduğu için izin alması gerektiğini açıkladı. Kamuoyunda göçmenlik karşıtı fikirleriyle tanınan Stojberg'un bu açıklamaları ülkeyi karıştırdı. Danimarka hükümeti sözcüsü, Uyum Bakanı Inger Stojberg'in tartışmalı oruç açıklamasının hükümetin politikasını temsil etmediğini açıkladı. Parti içinde bakanın görüşlerine mesafe alan bir diğer isim de Jacop Jensen oldu. Jensen konuya ilişkin Facebook hesabından yaptığı açıklamada Stojberg'e katılmadığını vurguladı. "Belki de biz politikacılar önce gerçek sorunlara çözüm bulmaya odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı.
Dandikmarka
Etiketler: Danimarka , bakan ınger stojberg
- 24 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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