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'den yangını körükleyecek '' önerisi!

ABD'nin kararının sonrasında 'in onlarca Filistinlileri şehit etmesi ve yaralaması sonucu 'den çok sert tepki çelmişti. Ankara'ya kendince misilleme yapmak isteyen İsrailli siyasetçiler, "Sözde Ermeni soykırımını tanıyalım" çağrısında bulunmuştu. Bugün ise "Kürt Devletini" tanıyalım önerisi geldi.

İsrailden yangını körükleyecek Türkiye önerisi!

li siyasetçiler, skandal bir karara imza atarak İsrail yönetiminin sözde Ermeni soykırımını tanıması için çağrıda bulunmuştu. İsrailli siyasetçilerin çağrısına yanıt bugün geldi.

PARLAMENTODAN TARTIŞMAYA ONAY ÇIKTI
The New Arab haber sitesinde yer alan habere göre, İsrail hükümeti, İsrail Parlamentosu'nda (Knesset) sözde Ermeni soykırımının tanınması için bir oturum düzenlenmesine itiraz etmeyeceklerini açıkladı. Geçtiğimiz yıllarda, "İsrail- ilişkilerine zarar vereceği" gerekçesiyle İsrail Parlamentosu'na gelmeyen tasarı böylelikle Knesset'te tartışılabilecek.

"KÜRT DEVLETİNİ TANIYALIM"
Haberde ayrıca, yönetiminde İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın olduğu Yisrael Beiteinu (İsrail Evimiz) Partisi'nin bir milletvekilinin, Türkiye, ve 'ın bazı bölgelerinde bir Kürt devletinin tanınmasını istediğini yazdı.

ONLARCA FİLİSTİNLİ ŞEHİT EDİLDİ
ABD'nin 'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyarak büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının ardından sınırında protesto gösterileri düzenleyen binlerce Filistinli'ye İsrail ordusu saldırmıştı. 60'dan fazla Filistinli şehit edilmiş 3000'e yakın kişi de yaralanmıştı.

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  • 23 Mayıs 2018, Çarşamba 19:59
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