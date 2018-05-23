İsrailli siyasetçiler, skandal bir karara imza atarak İsrail yönetiminin sözde Ermeni soykırımını tanıması için çağrıda bulunmuştu. İsrailli siyasetçilerin çağrısına yanıt bugün geldi.

PARLAMENTODAN TARTIŞMAYA ONAY ÇIKTI

The New Arab haber sitesinde yer alan habere göre, İsrail hükümeti, İsrail Parlamentosu'nda (Knesset) sözde Ermeni soykırımının tanınması için bir oturum düzenlenmesine itiraz etmeyeceklerini açıkladı. Geçtiğimiz yıllarda, "İsrail-Türkiye ilişkilerine zarar vereceği" gerekçesiyle İsrail Parlamentosu'na gelmeyen tasarı böylelikle Knesset'te tartışılabilecek.

"KÜRT DEVLETİNİ TANIYALIM"

Haberde ayrıca, yönetiminde İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın olduğu Yisrael Beiteinu (İsrail Evimiz) Partisi'nin bir milletvekilinin, Türkiye, Suriye ve Irak'ın bazı bölgelerinde bir Kürt devletinin tanınmasını istediğini yazdı.

ONLARCA FİLİSTİNLİ ŞEHİT EDİLDİ

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyarak büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının ardından Gazze sınırında protesto gösterileri düzenleyen binlerce Filistinli'ye İsrail ordusu saldırmıştı. 60'dan fazla Filistinli şehit edilmiş 3000'e yakın kişi de yaralanmıştı.



