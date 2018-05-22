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Maduro'dan 'ye süre!

Devlet Başkanı , 'nin Caracas Büyükelçisi Todd Robinson'a ülkeden ayrılması için süre verdi.

Madurodan ABDye 48 saat süre!

Maduro televizyondan yaptığı açıklamada, Robinson ve yardımcısı Brian Naranjo'ya hükümetine karşı komplo kurdukları gerekçesiyle ülkeden ayrılmaları için süre verdiğini duyurdu.

Maduro'nun ifadeleriyle ilgili tarafından henüz bir açıklama gelmedi.

ABD 'SEÇİM HİLELİ' DEMİŞTİ
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezuela'da gerçekleşen "hileli" olduğu gerekçesiyle kınadığını açıklamıştı.

Açıklamada, "ABD, 20 Mayıs'ta gerçekleşen Venezuela'daki hileli seçimleri kınıyor. Bu sözde seçimler anayasaya saldırı ve Venezuela'nın geleneksel demokrasisine hakarettir." ifadesine yer verilmişti.

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi Başkanı Tibisay Lucena da yaptığı açıklamada seçimlere yüzde 46'nın üzerinde katılımın sağlandığını ve 8 milyon 300 binden fazla oyun sayıldığını belirtmişti. Lucena, 5 milyon 800 binden fazla oy alan Maduro'nun yaklaşık yüzde 68 oy oranı ile yeniden devlet başkanı seçildiğini duyurmuştu.

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  • 22 Mayıs 2018, Salı 22:47
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