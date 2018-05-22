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'de 'aşırı zombi aktivitesi' alarmı

Şehirlerindeki elektrik kesintisine ilişkin uyarı alan sakinlerine aynı zamanda yanlışlıkla 'yoğun zombi aktivitesi' mesajı gönderildi.

ABDde aşırı zombi aktivitesi alarmı

'nin eyaletinde yaşayanlara gönderilen bir kısa mesajda 'aşırı zombi aktivitesi' uyarısı yapıldı.

Cumhuriyet'in Palm Beach Post'tan aktardığı haberine göre, Florida'da bulunan sakinleri Pazar günü gerçekleşen elektrik kesintisi sırasında bir uyarı mesajı aldılar. Mesajda, "Worth ve sakinleri için elektrik kesintisi ve zombi alarmı" uyarısında bulunuldu.

Şehir sözcüsü olan Ben ise, Facebook hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yetkililerin söz konusu sahte alarmı araştırdığını ve 'Lake Worth'ta şu anda herhangi bir zombi aktivitesi olmadığını tekrarlamak istediğini' belirtti.

KESİNTİNİN SEBEBİ AÇIKLANMADI
Kerr, 7.880 kişinin elektrik kesintisinden etkilendiğini ancak elektriklerin 30 dakika içerisinde geri geldiğini belirtti. Kerr, kesintiye neyin sebep olduğun ilişkin ise herhangi bir açıklama yapmadı.

THE WALKİNG DEAD' GÖNDERMESİ
Florida sakinlerine gönderilen bu uyarı mesajı aynı zamanda mesajın zombi istilasını konu edinen ABD dizisi ''e bir gönderme niteliği taşıyor. Mesajda geçen ''Terminus' ifadesi, dizide kullanılan yer isimlerinden biri.

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  • 22 Mayıs 2018, Salı 21:32
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