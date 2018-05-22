ABD'nin Florida eyaletinde yaşayanlara gönderilen bir kısa mesajda 'aşırı zombi aktivitesi' uyarısı yapıldı.

Cumhuriyet'in Palm Beach Post'tan aktardığı haberine göre, Florida'da bulunan Lake Worth sakinleri Pazar günü gerçekleşen elektrik kesintisi sırasında bir uyarı mesajı aldılar. Mesajda, "Worth ve Terminus sakinleri için elektrik kesintisi ve zombi alarmı" uyarısında bulunuldu.



Şehir sözcüsü olan Ben Kerr ise, Facebook hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yetkililerin söz konusu sahte alarmı araştırdığını ve 'Lake Worth'ta şu anda herhangi bir zombi aktivitesi olmadığını tekrarlamak istediğini' belirtti.

KESİNTİNİN SEBEBİ AÇIKLANMADI

Kerr, 7.880 kişinin elektrik kesintisinden etkilendiğini ancak elektriklerin 30 dakika içerisinde geri geldiğini belirtti. Kerr, kesintiye neyin sebep olduğun ilişkin ise herhangi bir açıklama yapmadı.



THE WALKİNG DEAD' GÖNDERMESİ

Florida sakinlerine gönderilen bu uyarı mesajı aynı zamanda mesajın zombi istilasını konu edinen ABD dizisi 'The Walking Dead'e bir gönderme niteliği taşıyor. Mesajda geçen ''Terminus' ifadesi, dizide kullanılan yer isimlerinden biri.



